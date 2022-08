Di Maio: “Centrodestra ambiguo su tetto prezzo gas, poi fanno promesse sfascia-conti dello Stato”

(Agenzia Vista) Rimini 23 agosto 2022 “Sul tetto europeo al prezzo del gas ci sono troppe ambiguità e timidezze soprattutto dalla coalizione di centrodestra. Non capisco cosa abbiano contro questa misura, è l’unico modo per fermare la salita del prezzo del gas. Anche sui conti pubblici non si possono fare promesse che valgono centinaia di miliardi di euro, la sicurezza economica del nostro Paese è un bene supremo. Se facciamo promesse che non stanno in piedi, l’unica cosa che faremo è sfasciare i conti dello Stato”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio a margine del Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev