Di Maio: "Aiuti finanziari da Governo italiano a Kiev"

(Agenzia Vista) Parigi, 22 febbraio 2022 "Come governo stiamo costruendo un percorso per erogare aiuti finanziari all’Ucraina, che in questo momento è in evidente difficoltà", così Di Maio al termine del G7 e del Consiglio Affari esteri a Parigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev