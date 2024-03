Di Foggia (Ceo Terna): "Chiuso il bilancio migliore di sempre per l'azienda"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2024 “Come avete visto sono molto soddisfatta è stato anche questo il bilancio migliore di sempre per la storia di Terna, il 30% in più in termini di investimenti confrontando il bilancio precedente, il 7% in più per i ricavi e il 3% in più per l’utile netto”, sono i neumi citati dal Ceo di Terna Di Foggia a margine della presentazione del piano industriale 24/28 a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev