Di Battista: “Non sono ipocrita, la possibilità che il Pd imploda non mi dispiace”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Il Pd ora difende il Rdc, ma non è credibile. Hanno sempre votato contro. Quando la Meloni lo ricorda in tv ha ragione, il Pd ha votato contro in maniera strumentale. Non sono ipocrita, la possibilità che possa implodere il Pd non mi dispiace” Così Alessandro Di Battista a Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev