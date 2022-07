Di Battista: Draghi si è stancato e se ne vuole andare

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2022 "Draghi non vede l'ora di andarsene, ha tutta la stampa a favore che descrive Conte come un farabutto. Draghi si è stancato e se ne vuole andare e teme quello che accadrà in autunno", le parole di Alessandro Di Battista in un video postato su Youtube. / Youtube Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev