Di Battista: "C'è chi rinuncia a dignità per candidarsi con Pd, io non sono come loro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2022 "Con Conte abbiamo avuto un'interlocuzione molto leale, lo ringrazio, perché è stato molto sincero. Per me è un galantuomo, non mi ha mai mancato di rispetto e mi ha sempre detto la verità. Si è sempre comportato bene. Credo che abbia veramente a cuore l'interesse del Paese. Su alcune posizioni abbiamo idee molto diverse, io non sono un atlantista e non credo minimamente all'efficacia delle sanzioni, mai e poi mai avrei votato per l'invio di armi all'Ucraina. Per me atlantismo ed europeismo oggi non sono la stessa cosa". Lo dice in un video postato sui social Alessandro Di Battista. Fb Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev