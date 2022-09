Della Vedova: "Meloni è una leader reazionaria"

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2022 "Giorgia Meloni non è una leader repubblicana europea, è una leader sovranista, nazionalista e reazionaria. Chi l'ha ascoltata nel comizio fatto dalla destra spagnola, sa che quella è Giorgia Meloni, punto, il resto sono chiacchiere, è il solito conformismo italiano che vuole attribuire al leader più popolare caratteristiche che quel leader non ha. Lo abbiamo visto col Movimento 5 Stelle, quanti hanno votato 5 Stelle e si sono ritrovati con il disastro in cui siamo finiti?". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova, a Bologna per la presentazione dei candidati dell'Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev