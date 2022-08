Della Vedova (+Europa): “Vediamo se sarà possibile trovare accordo su collegi uninominali con PD”

(Agenzia Vista) Roma 2 agosto 2022 “Vediamo se sarà possibile trovare un accordo sui collegi uninominali oppure no, tra pochissimo ci incontriamo”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Benedetto Della Vedova entrando alla Camera per l’incontro insieme al Segretario di Azione Carlo Calenda ed il Segretario del PD Enrico Letta” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev