Della Vedova (+Europa): "Grazia per Zaki è notizia bellissima, ma non cambia il giudizio sul regime"

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 “Quella della grazia per Zaki è una notizia bellissima. Siamo felici per lui. Questa felicità non cambia il giudizio politico sulla sua condanna e sulla sua detenzione arbitraria. E non cambia il giudizio sul regime egiziano. L’Italia ha lavorato molto per tenere viva l’attenzione su questo caso. È una giornata straordinaria per Zaki innanzitutto”, le parole di Benedetto Della Vedova, +Europa, in occasione di un presidio per Patrick Zaki al Pantheon a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev