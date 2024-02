Della Vedova (+Europa): Autorità russe non ci hanno concesso visto per funerali Navalny

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "Purtroppo le autorità russe non ci hanno concesso il visto che ci avrebbe consentito domani di essere a Mosca per i funerali di Navalny. Io avevo annunciato, appena saputa la notizia dell'uccisione di Navalny, che avrei chiesto di partecipare ai funerali. L'abbiamo fatto con i colleghi Quartapelle e Scalfarotto appena saputa la data. Il consolato russo ha fatto passare i giorni inutilmente, in modo tale che non ci sarà possibile essere lì come avremmo voluto", le parole di Benedetto Della Vedova di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev