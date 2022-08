Della Vedova: Dipendenti da gas russo perché politici come Salvini pensavano Putin fosse affidabile

(Agenzia Vista) Roma 23 agosto 2022 “Salvini dice che il surplus commerciale della Russia sia aumentato in modo consistente e quindi le sanzioni non funzionano. Il surplus è realizzato per colpa nostra che dipendiamo troppo dal loro gas, Putin fa aumentare i prezzi e ci guadagna. Colpa nostra che siamo finiti ad essere troppo dipendenti perché abbiamo avuto politici come Salvini che consideravano Putin un interlocutore affidabile ma così non è stato”. Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova a margine della presentazione del programma di Più Europa avvenuto nella sede di Via S. Caterina da Siena a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev