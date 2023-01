Della Vedova: "Da Donzelli parole strumentali, FdI tradisce Costituzione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2023 "L'onorevole Lucaselli cercando di difendere l'indifendibile, cioè le parole totalmente fuori luogo, strumentali e sbagliate dell'onorevole Donzelli, ha accusato i colleghi del PD, a cui va tutta la mia solidarietà, che sono stati in carcere a visitare anche Cospito, di aver richiamato l'articolo 27 della Costituzione, che recita 'le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Lo ha detto nell'aula di Montecitorio il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev