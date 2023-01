Del Fante (Poste Italiane): "Siamo azienda di mercato, abbiamo immaginato nuovi servizi"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2023 "Poste Italiane è un'azienda di mercato, che deve stare sul mercato, e che ha saputo in questi anni vivere una trasformazione: ci siamo immaginati nuovi business che abbiamo dovuto mettere in campo perchè le nostre attività storiche, come la posta e i bollettini, per motivi generazionali erano in difficoltà". Lo ha affermato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, alla presentazione del progetto Polis che "contribuisce ad accelerare la trasformazione digitale del Paese". TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev