Def, Rixi (Lega): "Colpa delle assenze, ma tra un paio d’ore sarà tutto risolto"

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 “Avevamo chiesto di ridere la votazione ma non è stata rifatta. Non c’è assolutamente messaggio politico, perché dovrebbe? Torno a dire che ci sono state troppe assenze, anche tra i banchi del Governo. Tra un paio d’ore sarà tutto risolto. Ci sono state due persone presenti e votanti che non sono risultate. Era già stato segnalato, so che hanno riconvocato un Cdm a breve, non so cosa decideranno. L’aula è autonoma rispetto al Governo, che prende le sue contromisure”, le parole d Edoardo Rixi, Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev