Def, Giorgetti: Crescita economica rivista al ribasso

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "Le nostre previsioni sono, per quanto riguarda la crescita economica, viste in ribasso rispetto alla Nadef. E' chiaro che le previsioni di tipo macroeconomico e di crescita sono assai complicate da fare in un quadro geopolitico complicato", le parole del ministro Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev