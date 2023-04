Def, Crippa (Lega): "Un incidente con le assenze che non dovrà più capitare"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 “Sono incidenti che non dovrebbero succedere, ma dovuti a impegni istituzionali. Noi ad esempio poi abbiamo tre parlamentari a casa con l’influenza, erano previsti. Ognuno prevede le assenze del proprio partite. Non è colpa dei capigruppo, ripeto un incidente che non dovrà più capitare. Cercheremo di essere più attenti le prossime volte. Dovrebbero convocare le Commissioni dopo il Cdm, entro domattina dovrebbe arrivare in aula alla Camera e domani pomeriggio al Senato. Cdm lunedì ultra confermato”, le parole di Andrea Crippa, Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev