Decreto Made in Italy, Urso: "Una nuova politica industriale a sostegno del sistema produttivo"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Questa riforma organica a sostegno delle filiere produttive del nostro Paese ottiene il consenso della Commissione e passa ora al vaglio della Camera dei Deputati. Nel passaggio parlamentare è stato ulteriormente migliorato, sia per quanto riguarda l'istituzione del Liceo del Made in Italy, sia per quanto riguarda il fondo sovrano di sostegno. Sono soddisfatto per il modo in cui si è svolto il confronto parlamentare. Questo provvedimento strategico apre a una nuova politica industriale per il sistema produttivo italiano" lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della conferenza per i dieci anni di Confindustria Radio e Televisione, al cinema Barberini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev