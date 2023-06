Decreto Lavoro, Ronzulli: "Ieri solo incidente, onoriamo Berlusconi con stile e senza mezzucci"

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 “Sono abituata a lavorare con le pezze d’appoggio. Per me sulla sua assenza in Commissione Bilancio vale la parola del Senatore Lotito”, le parole di Licia Ronzulli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev