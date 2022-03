Decreto energia, Orlando: "Prese decisioni coraggiose"

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2022 "Oggi sono state fatte scelte coraggiose intervenendo sui costi dell'energia. Si è deciso di tassare chi ha avuto profitti ingiustificati per gli aumenti del costo del gas e del petrolio, per dare sollievo alle famiglie più in difficoltà, alle imprese più esposte, insieme alla riduzione delle accise, all'aumento della platea dei cittadini che avranno accesso al bonus per ridurre il costo della bolletta e ad altri contributi per i settori più colpiti. Siamo andati nella direzione dell'equità e della difesa della produzione nazionale. Abbiamo costruito inoltre le condizioni per dare piena accoglienza a tutti i cittadini dell'Ucraina che fuggono da quella tragedia, facendo quello che compete all'Italia, essere giusta e umana", così il ministro del Lavoro Orlando commenta l'approvazione del decreto energia in Consiglio dei Ministri. / Facebook Andrea Orlando Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev