Decaro (Pres. Anci): “Legge bilancio fondamentale, ma rischiamo stagione di tagli in fase espansiva”

(Agenzia Vista) Bergamo 22 novembre 2022 “Legge di bilancio fondamentale per decisioni che incidono su vita delle persone. Rischiamo di affrontare stagione di tagli nel momento in cui siamo in fase espansiva per le risorse nei nostri bilanci”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Anci e Sindaco di Bari Antonio Decaro durante il suo intervento alla 34° Assemblea Nazionale dell’Anci che si è svolta a Bergamo. / Youtube Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev