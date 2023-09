Decaro: "Bari ha imparato che la mafia si combatte nominandola e denunciandola"

EMBED





(Agenzia Vista) Bari, 09 settembre 2023 "In questi anni hai imparato a farti coraggio e a denunciare. Perché la mafia non si combatte vergognandosene o nascondendola sotto il tappeto, ma nominandola e denunciandola. E tu lo hai fatto con coraggio, a viso aperto, insieme ai commercianti, agli imprenditori edili, nei mercati e nelle strade delle "fornacelle". Hai trasformato le roccaforti della criminalità organizzata in centri sociali e in case per quelli che, vivendo di lavoro onesto, un tetto non potevano permetterselo. Hai trasformato la malavita in nuova vita". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, rivolgendosi direttamente alla città, parlando alla cerimonia inaugurale della 86/a fiera del Levante. Fonte video: Fiera del Levante Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev