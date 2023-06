Decaro (Anci): "Non siamo preoccupati per la spesa del Pnrr da parte dei Comuni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 “Adesso le Regioni, i Comuni e le Province incontrano il Ministro fitto per cercare di accelerare la spesa. Però non siamo preoccupati per la spesa dei Comuni. La stragrande maggioranza ha già fatto le gare senza dover usare la proroga concessa. Come Comuni c’è un problema legato alle anticipazioni”, le parole di Antonio Decaro, Presidente Anci, prima dell’incontro con il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev