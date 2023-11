Decaro (Anci): "Il commercio di vicinato è fondamentale per le nostre comunità"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2023 "Noi abbiamo sottoscritto un protocollo insieme a Confcommercio sul futuro delle città metropolitane. Oggi con i sindaci delle città metropolitane per ragionare di rigenerazione urbana, di iniziative e incentivi all'apertura di nuovi negozi, rigenerazione di negozi esistenti, passaggi generazionali. Tutto per tenere vive le nostre città: quando chiude un negozio non è solo un'attività che chiude, ma si sta creando una ferita nel tessuto urbano, si perdono posti di lavoro e luoghi di aggregazioni per le nostre comunità. Il commercio di vicinato va tenuto in vita" lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, a margine dell'incontro con Confcommercio sul futuro delle città metropolitane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev