Decaro: "A Bari la mafia esiste, ma la città resiste con tutti i suoi cittadini onesti"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Come ho detto ieri io difendo la mia città. Non è in discussione la mia persona, ma la mia città, Bari. Ho messo la fascia tricolore per ricordarmi che io ho giurato sulla Costituzione. Attenderò l'ispezione e il verdetto della commissione, a cui fornirò la documentazione necessaria. A Bari la mafia esiste, ma è anche vero che la città resiste. Ci sono migliaia di persone che quotidianamente fanno il loro lavoro e sono molte di più dei criminali" lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell'Anci, a margine della manifestazione organizzata da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria delle vittime della mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev