De Poli: Da manovra indirizzo chiaro, sostenere cittadini e imprese

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2023 "La manovra approvata oggi in Senato ha un indirizzo strategico chiaro, sostenere cittadini, famiglie e imprese, con particolare attenzione a chi è più in difficoltà. Questa è la priorità del centrodestra al governo. Questa è la direzione che seguiremo nel prossimo futuro per il bene degli italiani", le parole del senatore Antonio De Poli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev