De Poli: Al Senato presentato centro studi per Patrimonio culturale immateriale della Pro Loco

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 "In Senato presentiamo il Centro studi per il patrimonio culturale immateriale e credo che questo sia uno degli aspetti importanti perché l'Italia è il Paese dei 1000 tesori nascosti e quindi serve proprio un piano anche nazionale, per salvaguardare questi tesori e censirli e portarli a conoscenza del Paese a livello nazionale e internazionale", le parole del senatore De Poli sul Centro studi per il Patrimonio culturale immateriale della Fondazione Pro Loco d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev