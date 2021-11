De Petris: "Grazie a Green pass situazione sotto controllo, ora terze dosi anche agli under 60"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2021 “Purtroppo i contagi stanno risalendo, ma grazie al Green pass la situazione è sotto controllo e possiamo sperare di fare un Natale sereno. Anche in Germania stanno pensando di adottare il Green pass, mentre per quanto riguarda la terza dose dovrebbe essere estesa anche agli under 60. L'economia si sta riprendendo e non possiamo permetterci di fermarla ora”. Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris intervistata dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev