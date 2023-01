De Pascale (Upi): "Concretezza ministro Calderoli rassicura, Province nodali per sviluppo territori"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2023 "Il Ministro Calderoli ci ha informati sull'intenzione del Governo di operare in stretto raccordo con il Parlamento dove è già avviata la discussione sui Disegni di Legge presentati da tutte le forze politiche. La concretezza che il Ministro ci ha mostrato ci rassicura e ci fa ben sperare che si riesca a portare a termine questo processo in tempi brevi. Il rafforzamento delle Province è essenziale per le migliaia di Comuni che vedono queste istituzioni come unico riferimento. Per questo consideriamo strategica la decisione del Governo di intervenire sulle competenze e non solo sul sistema elettorale: la revisione delle norme sulle Province è un'occasione importante per ridisegnare il sistema di amministrazione del Paese in maniera più efficiente" .Lo dice il Presidente Upi, Michele de Pascale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev