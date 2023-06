De Pascale (Sindaco Ravenna): "Ritardo su commissario un errore, messa in sicurezza necessaria"

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Come diceva il presidente, sulla nomina c’è una divergenza di vedute: per il territorio è un’esigenza immediata, ma da parte del Governo c’è la volontà di gestire l’emergenza con la fase ordinaria. Per noi è un errore, l’abbiamo detto e lo ribadiremo alla Presidente del Consiglio. Se fra poco mancheranno i poteri del Commissario si rischia di bloccare la messa in sicurezza del territorio. Questo necessita di risorse: quelle del decreto non vanno a rifare strade e argini”, le parole del sindaco di Ravenna Michele De Pascale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev