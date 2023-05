De Pascale (Sindaco Ravenna): "Allestite due scuole per accogliere le persone evacuate"

(Agenzia Vista) Ravenna, 17 maggio 2023 Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha disposto, con un'ordinanza, l'evacuazione di tutti gli edifici che si trovano lungo l'argine sinistro del fiume Savio, dal confine comunale fino al campo sportivo di Castiglione di Ravenna, compresi tutti gli abitati di Mensa, Matellica e Castiglione di Ravenna. "Abbiamo evacuato preventivamente centinaia di persone in tre hub, volontari che si sono uniti nella notte svegliandosi venendo volontariamente in comune a darci una mano. La partita purtroppo è ancora aperta, e si rischia ancora di avere molti danni perchè l'evento meteorico andrà avanti per tutta la giornata", così il sindaco in un videomessaggio. Fb de PAscale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev