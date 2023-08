De Luca: Ultima diretta prima delle vacanza sarà all'insegna della perdonanza

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2023 "Amici, ci ritroviamo in quello che è l'ultimo nostro incontro prima delle ferie. Ne approfitto per rivolgere a tutti voi un saluto cordiale, un augurio di buon riposo. Ne avremo bisogno un po tutti quanti. Quindi avremo un'ultima trasmissione molto rilassata, diciamo così. Sarà una trasmissione all'insegna della Perdonanza", le parole di Vincenzo De Luca in diretta Facebook. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev