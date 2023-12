De Luca: Su sanità dal Governo scelte di irresponsabilità che lasciano senza parole

(Agenzia Vista) Napoli, 08 dicembre 2023 "In questa situazione pesante l'attuale governo fa una scelta irresponsabile, tagli alle pensioni, ai medici infermieri, oltre che al personale degli enti locali e al personale degli uffici giudiziari. Veramente stiamo assistendo, per quanto riguarda la sanità, a cose di una irresponsabilità che lasciano senza parole", le parole di Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev