De Luca: "Manteniamo la mascherina, togliamola solo per mangiare la pastiera"

(Agenzia Vista) Napoli, 13 aprile 2022 "Manteniamo l'uso della mascherina, togliamola per mangiare la pastiera, ma quando siamo in mezzo alla movida teniamola, la mascherina è preziosa per evitare il contagio", così il presidente della Campania De Luca. / Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev