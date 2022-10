De Luca: "Fermare il bagno di sangue che è in atto in Ucraina, dobbiamo farlo per i giovani"

(Agenzia Vista) Napoli, 28 ottobre 2022 "Mediterraneo significa apertura, siamo la regione più giovane d'Italia e per i giovani dobbiamo bloccare il bagno di sangue che è in atto. Mentre parliamo migliaia di persone muoiono. Bisogna bloccare la guerra e insediare una conferenza di pace con le Nazioni Uniti alla quale deve partecipare la Cina popolare", le parole di De Luca a margine della manifestazione per la pace a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev