De Luca: "Docenti no vax a scuola? Ministero invita presidi a organizzare tornei di burraco"

(Agenzia Vista) Napoli, 01 aprile 2022 "L'emergenza si è conclusa con un ultimo atto, vorrei dire demenziale, che riguarda la scuola. Possono tornare i docenti non vaccinati, ma non devono entrare in contatto con gli studenti. Il Ministero invita i presidi a organizzare tornei di burraco", così De Luca in diretta Facebook. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev