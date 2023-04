De Luca: Di Maio inviato nel Golfo Persico? No a polemiche, è cittadino italiano

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 "Guardate, se c'è uno che può parlare senza sospetto di Di Maio è De Luca. Io penso che dovremmo non perdere mai il senso umano della lotta politica in questo momento. Per me Luigi Di Maio è un cittadino italiano a cui viene destinata una responsabilità. Per me basta questo. Non ho nulla da dire", le parole del presidente della Campania De Luca a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev