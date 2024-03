De Luca: Combattere contro autonomia differenziata e centralismo burocratico

(Agenzia Vista) Napoli, 14 marzo 2024 "Noi diciamo all'Italia che dobbiamo combattere su due fronti contro l'autonomia differenziata, ma anche contro il centralismo burocratico che sta dilagando oggi in Italia. Quindi le riforme sono indispensabili, ma la nostra linea è burocrazia zero, non rottura dell'unità nazionale.", le parole di Vincenzo De Luca a margine dell'iniziativa della CGIL "Camper: Stesso Paese, stessi diritti". / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev