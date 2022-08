De Luca: "Autonomia targata Lega disastro per il Sud"

(Agenzia Vista) Napoli, 05 agosto 2022 Nella campagna elettorale estiva c'è "un tema delicato per il Sud e la Campania: nel programma di Salvini c'è la questione decisiva dell'autonomia differenziata. Anche la Regione Campania l'ha chiesta. Ma per alcuni colleghi del Centronord l'autonomia differenziata significa la compartecipazione al gettito fiscale. Alcuni colleghi governatori immaginano che ogni Regione compartecipi al 10% del gettito Iva. Visto che nel Nord l'introito è estremamente superiore rispetto al Sud, ciò significa la condanna a morte economica del Mezzogiorno. Già oggi la previsione Svimez sul 2023 è di una crescita economica del Sud di 6-7 decimali inferiore al Nord. Se vanno avanti su questo tema della Lega avremo un disastro a danno del Sud. Questo tema sia di importanza cruciale nelle decisioni degli elettori". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo ultimo appuntamento in diretta Facebook prima delle ferie. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev