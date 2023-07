De Cristofaro (Avs): "Non so se maggioranza si compatterà, mi auguro fronte largo opposizione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2023 “Non so se la maggioranza si ricompatterà o no. Devo dire che non ho visto quando il Ministro ha parlato chissà quale sostegno dai banchi della maggioranza. Però sono solo supposizioni. Denoto una differenza di giudizio di targhe alterne da parte del centrodestra, che negli anni passati è stato sempre pronto a chiedere dimissioni di ministri anche di fronte a cose meno gravi. Ognuno farà le sue valutazioni, anche nel campo delle opposizioni ci sono partiti che hanno raggiunto unità maggiore e altri elementi come Italia Viva di cui è più difficile capire le valutazioni. Io mi auguro il fronte sia il più largo possibile”, le parole di Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev