De Cristofaro (Avs) :"Deficit della rappresentanza vero problema dell'Italia"

(Agenzia Vista) Milano, 14 marzo 2024 “Penso che si tratti di due riforme molto pericolose: non credo che oggi il problema del Paese sia accentrare i poteri nelle mani del presidente del Consiglio, ma penso che si debba discutere di come allargare il vero grande assente di questi anni, ovvero la partecipazione”, ha affermato il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato De Cristofaro, a margine dell’evento di Avs “Perché diciamo no all’autonomia differenziata e al premierato elettivo” a Milano. “Si è visto con l’ultima tornata elettorale, con una partecipazione popolare sempre più bassa. Come si vede non è vero che votare direttamente il presidente chissà quale partecipazione in più garantisce: il vero problema del Paese è il deficit della rappresentanza, non quello della stabilità”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev