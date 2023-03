De Caro (Anci): "Con Confindustria abbiamo protocollo d'intesa su Pnrr"

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2023 “Con Confindustria rapporto antico. C’è già un protocollo di intesa su Pnrr, occasione imperdibile per le città metropolitane, su temi di ambiente e rigenerazione urbana. Sono migliori condizioni di vita per i cittadini. Oggi abbiamo incontrato il Ministro Fitto sul Pnrr e ora incontriamo le aziende perché queste sono opportunità anche per le aziende del territorio”, le parole di Antonio De Caro, Presidente di Anci, in in occasione dell’incontro con Confindustria a tema Pnrr e sviluppo urbano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev