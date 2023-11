De Biasio (Terna): "Paese ha bisogno di giovani con passione, positività e fiducia"

Agenzia Vista) Salerno, 13 novembre 2023 "Io sono felice di essere qui oggi perché vedo giovani appassionati che sacrificano parte della loro vita per continuare a studiare. E non è scontato. Sono felicissimo di essere qui perché l'Italia ha bisogno di giovani con passione, con capacità di sacrificarsi, con la positività e con la fiducia", le parole del presidente di Terna, Igor De Biasio, alla presentazione della seconda edizione del Tyrrhenian Lab. L'evento si è svolto in contemporanea negli atenei di Fisciano, Palermo e Cagliari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev