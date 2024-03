De Biasio (Terna): "Con il premio Driving Energy raccontiamo cosa facciamo per il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 "Il premio Driving Energy per noi è molto importante perché mostra quello che Terna sta facendo per il Paese attraverso un concorso artistico e culturale. Raccontiamo cosa stiamo facendo per il Paese per quanto riguarda la transizione, raccontiamo la nostra passione, fiducia, coraggio. E ci permette anche di raccontare cosa stiamo facendo per l'ambiente. Attendiamo quindi le opere di chi parteciperà a questa nuova edizione del premio" lo ha detto Igor De Biasio, presidente di Terna, a margine della presentazione del premio Driving Energy. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev