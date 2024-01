Ddl eco-vandali è legge, Sangiuliano: "Chi deturpa paga di tasca sua"

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2024 "Da oggi chi deturpa o imbratta un monumento paga di tasca propria. Questo principio è diventato legge dello Stato Italiano. Ringrazio il Parlamento e ringrazio soprattutto i tanti cittadini che mi hanno sostenuto in questa battaglia di civiltà". Così con un video su X il ministro della Cultura, Gennaro Sangiliano, commenta l'approvazione del Ddl eco-vandali. "I monumenti sono parte integrante della nostra identità e della nostra storia e per questo vanno assolutamente rispettati. La tutela dell'ambiente, i cambiamenti climatici sono questioni essenziali del nostro tempo. Sono questioni fondamentali e complesse sulle quali dobbiamo assolutamente impegnarci tutti quanti, ma non è con la ricerca di un inutile clamore mediatico che si risolvono questi problemi. Siamo ad un punto di svolta, il governo e la maggioranza parlamentare hanno dato una risposta concreta: chi danneggia paga. Fonte video Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev