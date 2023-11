Ddl carne sintetica, presidio Coldiretti a via del Corso a Roma: Frankenstein nel piatto? No grazie

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 Le immagini del presidio di Coldiretti a via del Corso a Roma per difendere la Dieta Mediterranea e contro la carne sintetica. Tra i cartelli anche uno che recita: Frankenstein nel piatto? No grazie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev