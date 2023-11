Ddl carne sintetica, Prandini (Coldiretti): Italia capofila per salvaguardia salute cittadini

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Oggi è una giornata importante per l'Italia che diventa capofila a livello mondiale per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela della salute dei nostri cittadini in nome della commercializzazione del cibo fatto in laboratorio. Un esempio che va oggi portato poi nel contesto europeo per tenere con la giusta attenzione la difesa della salute dei nostri cittadini. Le persone non possono essere usate come cavie", le parole di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, in presidio a Roma per sostenere lo stop alla carne sintetica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev