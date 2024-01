Ddl Beneficenza, Urso: "Enti religiosi e terzo settore esclusi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 Il disegno di legge in materia di trasparenza sui prodotti venduti con finalità di beneficenza "non riguarda le attività da parte degli enti non commerciali per i quali resta vigente quanto previsto dal codice del terzo settore, nè gli enti appartenenti alle confessioni religiose". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev