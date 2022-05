David Donatello, Mattarella: "L'Italia e il suo cinema sono inscindibili"

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2022 "Rispettando pratiche scaramantiche della gente dello spettacolo, sia per la premiazione di domani che per il vostro lavoro futuro, mi limito a esprimere auguri in generale. Auguri estesi a tutto il nostro Paese. L'Italia e il suo cinema sono inscindibili. L'Italia ha bisogno del suo cinema e il cinema ha bisogno dell'Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per il 2022. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev