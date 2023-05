David di Donatello, Alessandro Borghi: "Faccio parte di un contesto che è stato un sogno per anni"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2023 “Da una parte dico che è sempre come la prima volta. Invece no e per fortuna. Perché ci si rende conto di far parte di un contesto che è stato un sogno per tanti anni. Questo è un film speciale per me. I segnali per il cinema italiano sono buoni”, le parole di Alessandro Borghi, dopo la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello presso il Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev