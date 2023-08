Dalla Chiesa (FI): "Dobbiamo mettere un freno alla violenza contro le donne"

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2023 “Spero di essere anche utile. Questa la cosa più importante. Il momento che stiamo vivendo è difficilissimo, vogliamo dare risposte. La violenza c’era ma mai così. Oggi ci saranno appuntamenti. L’8 andremo a Venezia per un red carpet per il femminicidio e far capire quanto sia importante”, le parole di Rita Dalla Chiesa, Forza Italia, prima di partecipare alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev